Sila Sahin: Das erste Baby-Foto!

Das Baby ist da! und ihr Mann Samuel Radlinger sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die Schauspielerin und der Fußballer freuen sich über einen gesunden Sohn - und teilen auch gleich das erste Baby-Foto!

Sila Sahin: Drama um ihr Baby!

Sila Sahin. "Er ist da!"

"Er ist da", schreibt Sila Sahin überglücklich auf ihrer -Seite. Dazu zeigt sie auch gleich das erste Bild des kleinen Jungen. Darauf zu sehen sind die kleinen Füßchen des Babys.

Auch Samuel Radlinger meldet sich bei seinen Fans. Er ist einfach nur dankbar und glücklich! "Ich bin so stolz auf dich, Sila!!! Du hast mir das größte Geschenk auf Erden gemacht! Ich bin sehr dankbar, dass es allen gut geht und wir jetzt die schönste Zeit als kleine Familie genießen können", erklärt er zu einem weiteren Bild.

Die Fans des Paares freuen sich riesig über den Nachwuchs und gratulieren fleißig bei Instagram!

Sila Sahin und Samuel Radlinger: Endlich ein Happy End

Sila Sahin und Samuel Radlinger sind nicht nur überglücklich, einen gesunden Sohn zu haben. Sie sind sicher auch einfach erleichtert. Denn für die beiden geht nach einem traurigen Schicksalsschlag endlich ihr größter Traum in Erfüllung. Sila war bereits kurz nach der Hochzeit im Juni 2016 schwanger. Doch sie erlitt eine Fehlgeburt. Lange Zeit hatte sie Angst, dass auch in dieser Schwangerschaft etwas schief laufen könnte, richtete deswegen sogar zunächst nicht das Kinderzimmer ein. Die Sorge war zum Glück ganz unbegründet. Denn jetzt kann sie endlich ein gesundes Baby in den Händen halten...