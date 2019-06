Sila Sahin: Doppeltes Baby-Glück!

schwebt im Baby-Glück! Seit dem die verkündete, dass sie und ihr Ehemann Samuel Radlinger Baby Nummer 2 erwarten, teilt die Beauty via Social Media immer wieder zuckersüße Einblicke aus ihrem Schwangerschafts-Alltag. Ihr neuster Post schlägt nun jedoch alle Aufmerksamkeits-Rekorde...

Isabell Horn: Eifersuchtsdrama vor der Geburt?

Sila Sahin zeigt XXL-Babybauch

Via lässt Sila Sahin nun die Babybauch-Bombe platzen und zeigt, dass ihr kleiner Bauchbewohner in den letzten Wochen scheinbar ordentlich zugelegt hat. So ist Sila auf dem Foto zu sehen, wie sie stolz ihre XXL-Babykugel präsentiert. Sila kommentiert dazu: "Shoppingtour mit der Süßen Chryssanthi Kavazi. Mamas on tour." Ein absolut gelungener Schnappschuss! Für ihre Fans steht bei diesem Anblick jedoch vor allem eine Frage im Vordergrund: Bekommt Sila etwa Zwillinge?

Bekommen Sila und Samuel Zwillinge?

Wie unter dem Bild der Beauty deutlich wird, sind ihre Fans heftig am Spekulieren, ob Sila und Samuel Zwillinge erwarten. So posten sie unter das Babybauch-Bild eine Vielzahl von Kommentaren wie: "Wow werden das Zwillinge?" oder "Mega Bauch! ist da nur eins drin?" Ob Sila und Samuel jedoch wirklich Zwillinge erwarten, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Beauty dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...