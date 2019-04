Sila Sahin: Doppeltes Baby-Glück! Sie lässt die Bombe platzen!

ist im Baby-Fieber! Die Beauty und Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger erwarten erneut Nachwuchs und schenken ihrem Sohn Elija ein kleines Geschwisterchen. Was viele jedoch nicht wussten: Sila hat sogar doppelten Grund zur Baby-Freude...

Sila Sahin: Baby-Glück im Doppelpack

Via " " teilt Sila nun die süße Nachricht mit ihren Fans und verkündet, dass sie und ihre beste Freundin denselben errechneten Geburtstermin haben. So berichtet sie in einem Post, der die beiden mit ihren Babybäuchen vor einer Wand mit dem Schriftzug "More Love" zeigt: "Als wir Teenies waren, haben wir uns immer vorgestellt wie es wäre, wenn wir mal Mamis wären, nun sind wir es auch geworden." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Und das lustige ist, wir haben sogar herausgefunden, dass wir dieselbe Blutgruppe haben. Das ist schon krass." Das so eine Jubel- von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...

Silas Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter Silas Post deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Bei mir ist es genauso, meine Freundin und ich sind auch zeitgleich schwanger nur ein Abstand von 2 Wochen und dass mit der Blutgruppe war bei uns auch der Fall." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, wann uns Sila mit dem nächsten Baby-Update überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt...