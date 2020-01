Sila Sahin: Ein Mädchen! Sie lässt die Baby-Bombe platzen

Reddit this

Man sollte meinen meinen, sei mit zwei kleinen Jungs momentan voll ausgelastet. Doch offenbar hat die 34-Jährige noch Energie genung, um schon an ein drittes Baby zu denken. In ihrer -Story lüftete die Schauspielerin jetzt ein süßes Geheimnis...

Offenbar träumt Sila von einer kleinen Schwester für ihre Söhne Elija und Noah. "Ich wünsche mir auf jeden Fall noch ein Mädchen", plauderte sie unverblümt aus. Aber ganz so schnell muss es wohl doch nicht gehen, denn: "Jetzt lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt gerade alle Hände voll zu tun mit den beiden Jungs."

Bekommt Sila Sahin noch ein Baby?

Ein bisschen Ruhe hat sich Sila wahrlich verdient, bevor sie die Pläne für Baby Nr. drei in die Tat umsetzt. Schließlich war sie nach der Geburt von Elija (1) nur vier Wochen später wieder schwanger. Und auch die Geburt war ein Kraftakt. „Sie hat mich ganz schön geschafft“, teilte der "Nachtschwestern"-Star mit. Sie klagte erst kürzlich in einem Interview: „Ein Kind ist wie kein Kind, zwei Kinder sind wie zehn Kinder!“ Schlaflose Nächte, zwei schreiende Babys gleichzeitig – das geht an die Substanz!

Also wird das Schwesterchen (oder Brüderchen) für ihre Jungs wohl noch auf sich warten lassen...