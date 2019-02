Sila Sahin: Emotionale Worte nach der tragischen Fehlgeburt

In der -Doku „6 Mütter“ zeigte sich kürzlich von ihrer verletzlichen Seite und sprach offen über ihre Fehlgeburt vor zwei Jahren. Für ihre Ehrlichkeit erhielt sie viel Unterstützung von ihren Fans.

Sila Sahin bedankt sich

Dafür bedankte sich die 33-Jährige nun auf ihrem -Account. „Ihr habt mir so emotionale Nachrichten geschrieben, dass ich teilweise geweint, geschmunzelt und mich natürlich auch sehr gefreut und geehrt gefühlt habe. Einige davon habe ich geteilt, weil ich nicht mehr möchte, dass das Thema Fehlgeburt ein Tabuthema bleibt“, schreibt Sila.

Doch sie bedankt sich auch bei ihrer Mutter Hanife, die ihr während dieser Zeit nie von der Seite gewichen ist: "Ich bin so dankbar dafür, dass ich eine so liebevolle Mama habe, die mich in allem, was ich tue, so unglaublich unterstützt. Mama, ich liebe dich! Du bist unersetzlich." Was für eine süße Liebeserklärung!