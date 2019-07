Sila Sahin: Große Sorge nach der Geburt!

Reddit this

Am 26. Juni kam der zweite Sohn von und Samuel Radlinger zur Welt. Seit dem hat sie sich sehr zurückgezogen. Grund genug für die Fans, Alarm zu schlagen!

Sila Sahin: Das Baby ist da!

Sila Sahin: Sorge nach der Geburt

Um den Fans die Sorge zu nehmen, meldet sich die 33-Jährige jetzt zu Wort. "Ich möchte mich hier nochmal bei Euch melden, da sich ja einige Sorgen gemacht haben und machen warum es so still geworden ist auf meiner Seite. Es war die Letzten Tage ruhig auf meinem Account, stimmt, aber wie ihr wisst habe ich ja erst vor kurzem entbunden, danach brauchte ich mal eine Pause zum Erholen", schreibt Sila bei .

Sie war nach der Geburt ganz einfach erschöpft und brauchte Zeit für sich und ihre kleine Familie. "Die Geburt hat mich ganz schön geschafft. Ich habe auf natürlichen Weg entbunden und jede Mama weiß, die genauso entbunden hat wie erschöpft man danach einfach ist. Und jetzt genießen wir erstmal unsere gemeinsame Kuschelzeit im Wochenbett."

Sila Sahin: Ihr Baby wog 4200 Gramm!

Dass Sila Sahin nach der Geburt so erschöpft war, wundert nicht. Denn ihr zweites Baby war ein ganz schöner Brummer. ""Das war not so easy, sag ich euch", witzelt die Deutschtürkin weiter. Aber die beiden haben es heil überstanden und genißene jetzt das Familienglück zu viert...