Sila Sahin: Große Sorge um die schwangere Schauspielerin!

Große Sorge um Sila Sahin! Die Schauspielerin und ihr Mann Samuel Radlinger erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Eigentlich könnten sie nicht glücklicher sein. Mittlerweile ist die Beauty schon im sechsten Monat schwanger! Doch ausgerechnet jetzt ist die 32-Jährige krank!

Sila Sahin: Angst vor erneuter Fehlgeburt

Sila Sahin ist krank!

Sila Sahin ist böse erkältet. In ihrer Instagram-Story klagt sie ihr Leid! "Hallo ihr Lieben, ich bin leider total erkältet und bin nur am niesen und husten. Habt ihr Tipps was ich in der Schwangerschaft nehmen kann", erzählt der Serienstar angeschlagen.

"Meine Nase ist komplett zu und ich kann Nachts deswegen nicht schlafen", erklärt sie traurig weiter.

Sicher keine einfache Zeit für Sila Sahin. Doch mit vie Ruhe wird sie hoffentlich ganz bald gesund!

Sila Sahin: Traurige Beichte über ihre Fehlgeburt!

Erst vor wengen Wochen verkündete Sila Sahin, dass sie schwanger ist. Für sie und Samuel Radlinger geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung. Doch in der Vergangenheit mussten sie einen schweren Schicksalsschlag ertragen. Sila war schon einmal schwanger, aber die Schauspielerin erlitt eine Fehlgeburt. "Es ist abgegangen, weil das Herz eben nicht mehr geschlagen hat. Für mich war das ganz schlimm, weil das war alles so perfekt, die Hochzeit, dann das Kind. Aber es sollte einfach nicht sein", verriet Sila Sahin damals bei RTL.