Sila Sahin: Große Sorge um die schwangere Schauspielerin!

Es die Überraschung schlechthin. erwartet ihr zweites Baby. Dabei ist ihr Söhnchen Elija ist gerade einmal sechs Monate alt. Doch wie gefährlich ist es, so schnell wieder schwanger zu werden?

Sila Sahin: Wieder schwanger! Sie hat es offiziell bestätigt!

Sila Sahin: Risikoschwangerschaft?

Sila Sahin und ihr Mann Samuel Radlinger könnten nicht glücklicher sein über die Neuigkeit. Der Ex-GZSZ-Star ist bereits im fünften Monat schwanger. Gerechnet hat sie damit nicht. "Ich habe mich gewundert, dass mein Babybauch so gar nicht wegging. Also suchte ich einen Arzt auf. Während der Ultraschall-Untersuchung lachte er plötzlich und sagte: 'Herzlichen Glückwunsch!'. Ich dachte, der will mich veräppeln", so die 33-Jährige gegenüber "Gala".

Doch obwohl sie und ihr Schatz zunächst total überrumpelt waren, freuen sie sich jetzt riesig auf den Nachwuchs. "Ich hatte 2016 eine Fehlgeburt, da war ich im vierten Monat. Dieses Kind ist ein Gottesgeschenk für uns", bestätigt Sila.

Ganz ungefährlich ist so eine schnelle Schwangerschaft aber nicht...

Der Körper muss sich nach einer Schwangerschaft erholen

Laut Ärzten und Hebammen ist es nicht ratsam, so schnell wieder schwanger zu werden. Im Gegenteil. Mindestens ein halbes Jahr, besser noch neun Monate, sollte Frau warten. Denn erst dann pendelt sich der Hormonhaushault wieder ein und der Körper hat sich nach den Strapazen der Schwangerschaft erholt.