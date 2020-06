Sila Sahin hat schon ein Brautkleid

Nun steht auch der Termin fest, an dem sie ihrem Samuel Radlinger (23) das Ja-Wort geben will. Im Sommer soll es sein...

Den genauen Tag wollte die Schauspielerin zwar nicht verraten. Allerdings wird er in die Bundesliga-Sommerpause fallen, damit ihr Kicker-Freund auch Zeit hat. Damit wäre das Zeitfenster also schon mal auf Mitte Mai bis August eingegrenzt.

Vorbereitet ist Sila auf jeden Fall. "Oh ja, ich habe ein Traumkleid", verriet sie gegenüber "Ok". "Elie Saab ist im Rennen, weil ich seine Kleider sehr mag." Die pompösen Kreationen des Modedesigners sind allerdings nicht gerade günstig. Aber was soll's -man heiratet schließlich nur einmal im Leben. Und die Zeremonie wird außerdem ziemlich groß ausfallen: 200 Gäste werden erwartet.

Auf die Hochzeitsfotos freuen wir uns jetzt schon...