Sila Sahin: "Ich wollte mit der Schauspielerei aufhören"

Sila Sahin hatte nach ihrem Ausstieg bei GZSZ hart mit der Schauspiel-Welt zu kämpfen: "Es ist nicht einfach, nach einer Soap wieder Fuß zu fassen", sagte Sila Sahin zur "Bild". "Ich hatte überlegt, mit der Schauspielerei aufzuhören. Ständig die Fragen: ,Vielleicht macht alles keinen Sinn?' und "Warum werde ich nicht mehr besetzt?"

Anstatt sich tatsächlich aus dem Show-Business zurückzuziehen, rechnet Sila Sahin jetzt damit ab. Die Schauspielerin macht sich in ihrer neuen Serie über die Branche lustig. "Offscreen" startet kommende Woche auf "Funk", dem Jugendangebot der öffentlich-rechtlichen Sender. Im kommenden Jahr wird sie vermutlich auch im ZDF zu sehen sein.

Hübsches Mama-Tochter-Duo: Sila Sahin zeigt ihre Mutter

Sila Sahin spielt in der Serie sich selbst. "Es ist eine Satire und nicht alles eins zu eins, sondern überspitzt", erklärt die Schauspielerin. "Wir wollen zeigen, dass nicht alles so glamourös ist. Manche Leute denken ja, wir trinken schon morgens Champagner und essen mittags Kaviar."

Die Serie zeigt Parallelen zu Sila Sahins echtem Leben

In der Serie sieht das jedoch ganz anders aus: Darin fliegt Sila Sahin aus der Soap, in der sie mitspielt und wird dann noch von ihrem Freund, einem Profifußballer verlassen. Erstaunlich viele Parallelen zu Sila Sahins echtem Leben...

2014 stieg die Schauspielerin überraschend bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aus und trennte sich im Jahr darauf von Nationalspieler Ilkay Gündogan.

In der Serie soll sie zudem an "Camp Desert", das Satire-Format des Dschungel-Camps vermittelt werden. Da können wir uns ja noch auf was gefasst machen...