Sila Sahin: Jaa, Baby Nummer 3!

Wie Sila nun verrät, wäre es ihr größter Traum, noch ein Mädchen zu bekommen. So erklärt sie im "VIPstagram-Talk" mit Tanja Bülter und Kena Amoa: "Ich hab mit den zwei Jungs echt viel zu tun. Ich wünsche mir ja noch ein Mädchen, aber erst einmal ist nichts in Planung." Wow Was für Hammer-News! Doch damit nicht genug! Sila hat auch schon ein Geheimrezept parat, wie es mit weiterem Nachwuchs klappt. So schwört die Beauty auf aphrodisierende Rezepte. Ihrer Meinung nach sei das ein absolutes Geheimrezept für intime Stunden zu zweit...