Sila Sahin: Jetzt spricht sie über die Trennung

Traurige Nachrichten von Sila Sahin! In einem Interview kündigt die Schauspielerin die Trennung von Mann Samuel Sahin-Radlinger und ihren Kindern an.

Im Leben von gab es in letzter Zeit einige Veränderungen. Sie wurde nicht nur zum zweiten Mal Mama, sondern zog auch mit ihrem Ehemann Samuel Sahin-Radlinger nach England. Der Fußballer steht dort für den Verein FC Barnsley auf dem Platz. "Ich finde England sehr schön, ich war tatsächlich noch nie zuvor da", schwärmt Sila jetzt im Interview mit "Gala". Doch lange kann sie ihr Familienglück nicht genießen...

Sila Sahin: Traurige News nach der Geburt!

Sila Sahin muss sich von ihrer Familie trennen

Gerade sind die Dreharbeiten von der Serie "Nachtschwestern" in Deutschland gestartet. Nach ihrer Babypause wird auch Sila wieder in ihre Rolle als Krankenschwester Samira schlüpfen. Wann genau die Schauspielerin wieder vor der Kamera stehen wird, verrät sie nicht. Nur so viel: "Demnächst steht auf jeden Fall wieder eine kleine Trennung an." Klingt fast so, als wenn Samuel und die beiden Kids nicht mit nach Deutschland kommen. Aber glücklicherweise ist die Trennung ja nur auf Zeit!

Vor kurzem tauchte ein pikantes Sex-Video von Sila auf. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: