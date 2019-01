Sila Sahin: Juhuuuu! Baby Nummer 2!

Seit der Geburt ihres Babys im vergangen Jahr versorgt ihre Fans immer wieder mit süßen Updates aus ihrem Mami-Alltag. Die neuste Info sorgt nun allerdings für besonders viel Aufmerksamkeit.

Sila Sahin: Traurige Beichte! Sie spricht über ihre Fehlgeburt

Sila Sahin erlitt Fehlgeburt

Erst kürzlich sprach die Schauspielerin über die schlimme Fehlgeburt, die sie vor der Geburt ihres Kindes verkraften musste. Für Sila definitiv eine krasse Herausforderung. Umso schöner somit, dass sie nun in ihrer Mami-Rolle jeden Tag aufs Neue die Familienzeit in vollen Zügen genießen kann. Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Nachwuchs bei der Beauty aus?

Sila Sahin spricht über Baby Nummer 2!

Wie Sila nun verrät, könnte sie sich gut vorstellen, ihre Familie um ein zweites Kind zu vergrößern. So berichtet sie bei "6 Mütter": "Also nach der Geburt habe ich gesagt, ich will nie wieder Kinder, weil es halt so schmerzhaft war. Aber jetzt, so nach zwei Monaten, sage ich so, es ist echt das Tollste auf der Welt. Man vergisst es halt einfach." Was für eine tolle Botschaft! Ob Sila schon mit der Familienplanung beschäftigt ist, wollte sie allerdings nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt!