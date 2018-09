Sila Sahin: Mutiges Geständnis nach der Geburt!

schwebt derzeit im siebten Baby-Himmel! Anstatt ihrer alten Figur nachzujagen, konzentriert sie sich lieber auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Auf postete sie ein Foto, auf dem man deutlich ihren Bauchansatz sieht - und erntete dafür viel Zuspruch!

Ehrliche Beichte nach der Schwangerschaft

"Was meint ihr: Wann ist dieses Bild entstanden? Vor der Geburt oder danach? Wenn man sich das Herbstlaub wegdenkt, würde man doch sagen: ‚Wow sie sieht wieder schwanger aus!‘ Einige von euch haben mich darum gebeten, euch mal meinen After-Baby-Body zu zeigen", schrieb sie zu dem Schnappschuss. "Tadaaaaa …. hier ist er in voller Schönheit. Ich sehe immer noch so aus als wäre ich im 4., naja eigentlich wie im 5. Monat, oder? Und wisst ihr was? Es ist mir Schnuppe, denn ich habe in diesem Bäuchlein für mich das Schönste Geschenk der Welt getragen und am Ende in den Händen halten dürfen.“

Unter Druck setzten will sich die frischgebackene Mama nicht. "Ich verstehe auch ehrlich nicht, wie einige , nach kurzer Zeit sofort so aussehen wie vor der Schwangerschaft. Vielleicht ist es genetische Veranlagung oder vielleicht essen sie wenig bis kaum und machen sofort ein krasses Sportprogramm. Also ich hatte aber nach der Entbindung gar nicht die Zeit dafür gehabt. Mein Körper war noch nicht bereit, er musste sich ganz lange erholen. Außerdem gab es Wichtigeres zu entdecken für uns Zwei.“

Positives Feedback im Netz

Ihre Fans sind von Silas mutigem Geständnis begeistert. "Du hast so Recht! Genieße dein Baby und das Zusammensein mit der Familie. Alles andere kommt von ganz alleine mit Lust und Laune!", kommentierte ein Fan. Ein anderer schrieb: "Ich kommentiere so gut wie nie Bilder, aber ich habe dieses gesehen und muss dir einfach Danke sagen. Danke dafür, dass du ohne Furcht zeigst wie es wirklich ist! Niemand sieht nach 40 Wochen Schwangerschaft aus wie vorher."