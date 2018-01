Sila Sahin: Nackt-Skandal! Pikante Fotos im Internet aufgetaucht

Riesen-Schock für Sila Sahin (32): Im Internet sind Nacktfotos der einstigen „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspielerin aufgetaucht! Wie sind die sexy Aufnahmen im Netz gelandet?

Seit sechs Wochen zeigt Sila in der Webserie „Offscreen“ mit einem Augenzwinkern die Tücken des Promi-Lebens: das Warten auf ein neues Rollenangebot, vorgespielte Freundschaften unter Kollegen und das Führen einer Beziehung in der Öffentlichkeit. „Wir haben versucht, ein bisschen backstage zu zeigen, wie es eigentlich wirklich abgeht. Weil ich einfach davon genervt war, dass die Leute immer denken, dass man so ein perfektes Leben hat“, erklärt die Deutschtürkin.

Sila Sahin: Bauch-Foto sorgt für Aufregung

Während Sila diese Probleme in der Show nachspielt, hat sie selbst in ihrem echten Leben ein riesengroßes zu bewältigen: Im Netz tauchten vergangene Woche über 40 Nacktfotos der 32-Jährigen auf! Und nicht etwa Schnappschüsse von einem ausgelassenen Beach-Urlaub am Strand, sondern solche, die eher für einen streng privaten Gebrauch bestimmt sind. Einst erklärte sie: „Ich trage auch mal Ausschnitt, zeige gern mal ein wenig Haut!“ Das bedeutet aber nicht, dass alle freizügigen Aufnahmen für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Sila ist mit den Nacktfotos in prominenter Gesellschaft

Als "Closer" beim Management der Künstlerin nachfragt, reagiert dieses mit einem Anwaltsschreiben und stellt damit indirekt klar: Diese Bilder sollte tatsächlich niemand sehen. Und dass sie im Netz gelandet sind, egal wie, würde keiner Frau gefallen.

Es gibt immer wieder solche Fälle: In Hollywood tauchten 2014 reihenweise amateurhafte und sehr private Nacktfotos von Schauspielerinnen im Internet auf. Damals fragte man sich: Waren es vielleicht enttäuschte Ex-Freunde, die solche Bilder verbreiteten? Letztlich stellte sich heraus: Es war ein Hacker-Netzwerk, das die Online-Speicher der Frauen geknackt hatte und die Aufnahmen als eine Art Triumph ins Netz stellte.

Wie die Fotos der Schauspielerin jetzt ins Internet geraten sind, ist (bisher) noch unklar. Aber selbst wenn die (Schuld-)Frage irgendwann geklärt wird: Das dürfte Sila kaum trösten...