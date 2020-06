Sila Sahin: So schwärmt ihre Mutter von Samuel

Und es scheint, als hätten Sila und Samuel diesmal den Beziehungs-Jackpot geknackt - zumindest scheinen die beiden Turteltauben jedenfalls keine Angst vor den ersten großen Beziehungsschritten zu haben!

So ging das Pärchen jetzt entschlossen eine der, naja, delikatesten Situationen in einer neuen Partnerschaft an: Das Kennenlernen der (möglichen Schwieger-)Eltern.

Und das auch äußerst erfolgreich, denn wie die Schauspielerin im Interview mit der "IN" erzählte, hat Samuel die Liebes-Bewährungsprobe bei Silas Mama Hanife mit Bravour bestanden!

Mehr als das, denn Hanife schien von der Partnerwahl ihrer Tochter beim ersten Treffen doch sehr angetan: "Die beiden haben sofort gekuschelt! Im Ernst: Meine Mama ist ganz selig in seinem Arm eingeschlafen", schildert Sila das Kennenlernen der beiden.

Dabei sei Mama Hanife anfänglich durchaus kritisch gewesen: "Aber jetzt hat sie mir doch ihren Segen gegeben und gesagt: 'Das ist ein ganz lieber Mensch. Du hast alles richtig gemacht.'"

Ach, wie schön!

Und auch Sila wird den Eltern ihres Liebsten bald um einiges näher kommen können, denn wie sie verriet, wird die Schauspielerin Weihnachten bei der Familie von Samuel in Österreich verbringen!

Anschließend gehts für die Frischverliebten über Silvester ab nach Istanbul.

Tja, wenn da mal nicht einige in der Ferne schon die Hochzeitsglocken läuten hören...