Sila Sahin: Süßes Baby-Update!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Tagen berichtete die , dass sie und ihre beste Freundin den gleichen errechneten Geburtstermin für ihre Babys haben. Nun die nächsten ...

Isabell Horn: So anstrengend ist ihre zweite Schwangerschaft

Sila Sahin freut sich auf Baby Nummer 2!

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Obwohl Sila Sahin erst im vergangen Jahr ihren süßen Spross zur Welt brachte, überraschte die Beauty ihre Fans vor einigen Wochen mit der wundervollen Nachricht, dass sie mit Baby Nummer 2 schwanger ist. Seitdem versorgt die Schauspielerin ihre Anhänger regelmäßig mit neuen Updates aus ihrem Mami-Alltag. So auch jetzt...

Sila Sahin berichtet über die Schwangerschaft

Wie Sila nun verrät, schwebt sie aktuell im kulinarischen Schwangerschafts-Himmel. So erklärt sie gegenüber " "-"Prominent": "Bei uns in der Türkei sagt man, dass man unbedingt, wenn man eben Gelüste hat, das unbedingt essen muss, weil das schadet sonst dem Kind. Und deswegen komme ich aus dem Essen gar nicht mehr raus." Was für eine niedliche Beichte! Mal sehen, ob uns Sila in der nächsten Zeit mit noch mehr süßen Baby-Details versorgen wird. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt!