Sila Sahin: Tränenreicher Abschied in die Babypause

Es war die Baby-Überraschung: Nur einen Monat nach der Geburt von ihrem Söhnchen wurde erneut schwanger.

Im mittlerweile fünften Schwangerschaftsmonat hängte die werdende Mama ihren -Job in der Serie "Nachtschwestern" jetzt vorerst an den Nagel und verabschiedete sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Mama-Zeit!

"Ganz viel Liebe machen": Das plant Sila Sahin für ihre Baby-Pause

Im Gespräch mit der Bild erklärte die ehemalige GZSZ-Schauspielerin, dass ihr der Abschied in die Mama-Zeit nich unbedingt leicht fällt:

"Ich habe meine letzte Szene gedreht. Wir haben vier Monate intensiv gearbeitet. Jetzt ist sozusagen game over. Ich bin erleichtert, aber auch traurig, weil man mit dem Team so zusammengewachsen ist."

Für ihre Zeit mit der Familie habe sie dabei auch schon Pläne:

"Ich werde mich erholen und kreativ sein, vielleicht schreibe ich ein Babybuch. Es gibt ja noch nicht so viele Mama-Bücher, haha."

Vor allem anderern wolle sie ihre Mama-Auszeit aber auch in vollen Zügen genießen:

"In der Babypause werde ich mich um meine Babys kümmern", so die 33-Jährige, "Ich werde ganz viel Liebe machen!"

Tja, wer weiß, ob da Baby Nr. 3 nicht auch bald auf dem Weg ist!