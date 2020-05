Sila Sahin: Traurige Baby-Beichte!

Oh je! Eigentlich ist Sila Sahin für ihre lockere und fröhliche Art bekannt. Doch jetzt das Traurige...

Sila Sahin ist glücklich als Mami

Das eine absolute Power-Mami ist, ist definitiv nichts Neues! Regelmäßig postet die via Schnappschüsse, auf denen sie ihr Familien-Glück mit ihren Fans teilt. Doch wie Sila nun berichtet, kommt auch sie manchmal ganz schön an ihre Grenzen! Vor allem die Tatsache, dass ihre Kinder nur wenige Monate auseinander sind, macht ihr teilweise ordentlich zu schaffen...

Sila leitet einen Vollzeit-Job

Via Instagram haben die Fans von Sila nun die Möglichkeit, ihrem Idol ein paar Fragen zu stellen, die Sila in ihrer Story beantwortet. Ein neugieriger Fan möchte wissen, ob Sila auch Momente hat, in denen ihr alles zu viel wird. Silas Antwort darauf fällt ernüchternd aus: "Oh ja, alles mal zwei halt!" Sie ergänzt: "Jeder Tag ist anders und manchmal klappt es besser und manchmal glaub ich, ich bin im falschen Film." Definitiv ehrliche Worte! Das Sila ihren Job als Mami dennoch erstklassig meistert, steht außer Frage...

