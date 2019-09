Sila Sahin: Traurige Trennung nach der Geburt!

Bei und Samuel Radlinger ist ordentlich was los! Erst vor knapp zwei Monaten begrüßte das Paar Baby Nummer zwei und schenkte ihrem Sohn Elija ein kleines Brüderchen. Für ihre Fans ein absoluter Grund zur Freude! Doch jetzt das Traurige...

Obwohl Sila in Deutschland auf eine riesen Fan-Base blicken kann, müssen ihre Anhänger nun vorerst auf ihr Idol verzichten. Der Grund: Sila ist mit ihrem Samuel und ihren Kindern nach England umgezogen. So postet die via " " ein Bild, welches die kleine Familie in ihrer neuen Heimat zeigt. Dazu kommentiert die frischgebackene Mami: "New Chapter... Hello England." Wie traurig! Auf die Unterstützung ihrer treuen Anhänger kann sie sich dennoch verlassen...

Silas Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Sila deutlich wird, steht ihrer Community geschlossen hinter ihr. So kommentieren sie: "Wow bewundere euch so das ihr es packt obwohl ihr immer wieder ein neues Zuhause finden müsst" sowie "Großartig, dass Du mit Deinem Mann gehst...ich weiß aus eigener Erfahrung, was solche Ortswechsel bedeuten. Ich drücke Dir fest die Daumen, dass Ihr Euch dort gut und schnell einlebt und dass Ihr Euch wohlfühlt." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Sila, Samuel und ihrer Kinder in ihrer neuen Heimat gut einleben...

