Sila Sahin: Trauriger Abschied von ihren Fans!

Sila Sahin: Unerwartete Baby-News

Im Juli vergangen Jahres brachte Sila Sahin ihr erstes Baby zur Welt und verzaubert seitdem ihre Fans regelmäßig mit süßen Mami-Schnappschüssen via Social Media. Aber auch beruflich schien Sila nach der Geburt wieder alles zu geben. So stand sie ab November für die neue Soap "Nachtschwestern" vor der Kamera, die in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll. Vor wenigen Wochen dann die Überraschung! Sila verriet, dass sie erneut in anderen Umständen ist. Ihre Fans schwebten mit ihrem im absoluten Baby-Glück. Doch jetzt der traurige Abschied...

Sila Sahin verabschiedet sich von ihren Fans

Wie Sila nun verkündet, verabschiedet sie sich jetzt in die wohlverdiente Baby-Pause. So berichtet sie gegenüber "Bild": "Jetzt ist sozusagen game over. Ich bin erleichtert, aber auch traurig, weil man mit dem Team so zusammengewachsen ist." Was für traurige Nachrichten für ihre Fans. Und auch Sila scheint der Abschied vom Dreh-Set schwer zu fallen. Nichts desto trotz tritt sie den kommenden Monaten positiv gegenüber. So fügt sie hinzu: "In der Babypause werde ich mich um meine Babys kümmern." Wann Sila uns wohl mit dem ersten Baby-Pausen-Update versorgen wird? Wir freuen uns schon jetzt!