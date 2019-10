Sila Sahin: Trauriges Update!

Bei ist ordentlich was los! Erst kürzlich brachte die Baby Nummer zwei zur Welt und versorgt seitdem ihre Fans immer wieder mit süßen Mami-Schnappschüssen aus ihrem Alltag. Doch damit nicht genug! Auch einen Umzug nach England musste die Schauspielerin kurz nach der Geburt meistern. Für Sila alles andere als leicht...

Isabell Horn: Großes Drama nach der Geburt!

Sila Sahin macht sich Gedanken

Obwohl Sila via Social Media immer wieder Fotos mit ihren Fans teilt, auf denen sie einfach umwerfend aussieht, scheint es der Beauty nicht so gut zu gehen, wie viele ihrer Fans vermuten. Wie Sila nämlich berichtet, leidet sie unter starken Schlafstörungen, die ihr ganz schön zu schaffen machen. Der Grund: Sila macht sich um alles Mögliche Gedanken. Wie sehr das an ihrer Kraft nagt, erklärt die Schauspielerin nun in einer traurigen Beichte...

Sila ist ratlos

Wie Sila via " " berichtet, kriegt sie einfach kein Auge zu: "Mein Körper und ich wollen schlafen, aber mein Kopf will gerne wissen, ob Pinguine Knie haben? Ist das noch normal? Es ist hier drei Uhr". Oh je! Allerdings nutzt sie die Gunst der Stunde, um ihren Fans ein paar Fragen zu beantworten und erklärt über ihren Sohn: "Meiner bekommt, glaube ich, auch schon Zähne, ist allerdings erst drei Monate... Viel zu früh eigentlich. Zumindest sabbert er extrem und kaut schon fleißig an seinen Händen... und an meinen". Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Schlaflosigkeit bei Sila bald ein Ende hat...

