Sila Sahin überrascht mit neuer Haarfarbe

Also ab zum Frisör ihres Vertrauens und - schwups - eine Typveränderung! Bei Instagram präsentierte die GZSZ-Beauty das Ergebnis. "Gute Nacht meine Lichter... Thx for my new hair style", schrieb sie zu dem Foto.

Ihre vormals brünette lange Wallemähne glänzt nun in einem sanfte Rotton. Die Fans sind begeistert von dem Ergebnis. "Yeah", "Wow", "Du siehst wunderschön aus", lauten die Kommentare.

Mal abwarten, wie lange es dauert, bis sich Sila wieder für eine andere Haarfarbe entscheidet...