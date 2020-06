Sila Sahin: Verlobt mit Ilkay Gündogan?

Bei Instagram postete die Schauspielerin jedenfalls ein Foto, das einige Fragen aufwirft. Auf den ersten Blick vielleicht ein ganz normales Selfie - aber bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass an ihrer linken Hand ein ziemlich verdächtiger Ring funkelt. Das mit einem Edelstein verzierte Schmuckstück erinnert zumindest stark an einen klassischen Verlobungsring. Und fast noch auffäliiger ist die Art, wie Sila ihre Hand auf dem Bild in Szene setzt. Kein Wunder, dass sofort wild spekuliret wird.

"Ohhhhh, ist das vielleicht ein Verlobungsring???", fragt ein Follower. Aber Sila Sahin hüllt sich bisher in Schweigen. Ihr einziger Kommentar: "Habt einen tollen Tag!"

Wer weiß - vielleicht ist Ilkay im Liebes-Urlaub in Griechenland ja tatsächlich auf die Knie gegangen und hat ihr die Frage aller Fragen gestellt. Das Timing wäre jedenfalls perfekt: Immerhin wird der BVB-Star Dortmund in der nächsten Saison verlassen und Sila wird mit ihm umziehen - wohin auch immer. Da wäre es doch ein schöner Schritt, vorher noch den Bund der Ehe einzugehen...