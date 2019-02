Sila Sahin zeigt erstmals ihren Baby-Bauch!

So schön schwanger ist #SilaSahin! Was die Schauspielerin, die gerade in Berlin für die neue RTL-Serie #Nachtschwestern dreht, wohl unserem Reporter Kena Amoa erzählt hat? Alles dazu in den RTL-Magazinen und natürlich hier bei https://t.co/ZruqwTDNE3: https://t.co/8wHJEAe3jL pic.twitter.com/FrOUyoT5nz