Silva Gonzalez im „Sommerhaus”: „Das war meine letzte Realityshow“ – Darum beendet er seine Karriere
Beim „Sommerhaus der Stars“ geht es wie immer heiß her: Diesmal kündigt „Hot Banditoz“-Star Silva Gonzalez das Aus seiner TV-Karriere an – und der Grund dafür schockiert alle.
Das „H“ in „Sommerhaus der Stars“ steht wohl für alles, außer Harmonie: Wie gewohnt gehen sich die Paare der konkurrierenden Allianzen in der aktuellen Folge gegenseitig an die Gurgel. Diesmal trifft es ausgerechnet Silva Gonzalez besonders hart, denn sein Bündnis schrumpft um ein Team: Ryan und Lina verlieren beim Exit-Spiel gegen Tara und Dennis und müssen das „Sommerhaus” damit endgültig verlassen. Ein harter Schlag für Silva, der daraufhin sogar die Zukunft seiner Reality-Karriere anzweifelt.
„Sommerhaus”: Silva Gonzalez will seine Reality-Karriere beenden – aus diesem Grund
Nachdem Ryan und Lina mit ihren Koffern von Dannen ziehen, redet sich Silva beim Gespräch mit Bündnispartner Jochen Horst regelrecht in Rage. „Das hätte alles verändert hier im ‘Sommerhaus’, alles“, meint der 46-Jährige über den antizipierten Gewinn des Influencer-Pärchens im Exit-Spiel. Doch es sollte ja alles anders kommen – und Silva zweifelt daraufhin ernsthaft seine Karriere im TV-Business an. „Das war meine letzte Show, ich sag‘s euch. Das war meine letzte Realityshow. Mir reicht’s“, erklärt er gegenüber dem Ehepaar Horst und seiner Frau Stefanie Schanzleh.
Was er nun stattdessen machen will? „Ich werde mich jetzt nur noch auf die Musik konzentrieren, auf meine Kinder und meine Familie, das war’s“, stellt der Sänger im gleichen Atemzug klar.
Als die andere Allianz davon Wind bekommt, zeigt diese sich größtenteils unbeeindruckt. „Na dann geh doch, es hält dich niemand auf“, kommentiert Tara Tabitha trocken – und ihr Freund Dennis Lodi hinterher: „Silva, Karriere ist abgelaufen“. Damit trifft der 30-Jährige scheinbar genau Silvas Punkt: „Ich habe einfach keinen Bock mehr“, stellt der gebürtige Hamburger kurz und knapp klar.
„Sommerhaus”: Nachrücker-Paar mischt die Allianzen auf
Die Stimmung bleibt nach dem Auszug von Ryan und Lina auf der einen Seite des Hauses weiterhin geknickt. „Uns kann nur noch ein Wunder retten“, fasst Silva die Situation treffend zusammen. Und dieses Wunder könnte den Namen Sarah Joelle Jahnel tragen – die 36-Jährige zieht nämlich als Nachrückerin gemeinsam mit ihrem Partner Ersin ins Sommerhaus ein. Kurios: Sarah Joelle und Silva kennen sich offenbar schon seit rund zehn Jahren. Wird seine Allianz damit nun doch noch gerettet? Das werden wohl erst die kommenden Folgen vom „Sommerhaus der Stars“ zeigen.