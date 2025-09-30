Silva Gonzalez im „Sommerhaus”: „Das war meine letzte Realityshow“ – Darum beendet er seine Karriere

Die Stimmung bleibt nach dem Auszug von Ryan und Lina auf der einen Seite des Hauses weiterhin geknickt. „Uns kann nur noch ein Wunder retten“, fasst Silva die Situation treffend zusammen. Und dieses Wunder könnte den Namen Sarah Joelle Jahnel tragen – die 36-Jährige zieht nämlich als Nachrückerin gemeinsam mit ihrem Partner Ersin ins Sommerhaus ein. Kurios: Sarah Joelle und Silva kennen sich offenbar schon seit rund zehn Jahren. Wird seine Allianz damit nun doch noch gerettet? Das werden wohl erst die kommenden Folgen vom „Sommerhaus der Stars“ zeigen.