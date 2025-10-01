Silva Gonzalez: „Nehmt ihm das Handy weg!“ So peinlich geht der „Sommerhaus“-Streit weiter

Obwohl die spontane Instagram-Story nun gelöscht ist, bleibt Silva Gonzalez bei seiner Meinung gegenüber Dennis Lodi. In einem weiteren Video-Statement versucht er sich an einer Erklärung, gibt sich aber weitestgehend uneinsichtig. Trotzdem versucht er seine aggressive Wortwahl zu rechtfertigen: „Wenn er meine Frau, mit der ich drei Kinder habe, als Stück Scheiße betitelt, dann muss er sich nicht wundern, wenn ich sage H**ensohn. […] Klar ist das nicht geil, aber wenn er es drauf anlegt, kriegt er es“, erklärte er vor seiner Community.