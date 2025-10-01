Silva Gonzalez: „Nehmt ihm das Handy weg!“ So peinlich geht der „Sommerhaus“-Streit weiter
Nach dem Zoff im „Sommerhaus“ eskaliert es außerhalb weiter. Ein Video von Silva Gonzalez sorgt für Fassungslosigkeit.
Silva Gonzalez hat sich einen Ausraster im Netz erlaubt.
© RTL
Im „Sommerhaus der Stars“ kommt es in der aktuellen Staffel zu einem handfesten Streit, der auch jenseits der Fernsehkameras weiter eskaliert. Im Zentrum: Sänger Silva Gonzalez (46) und Reality-TV-Teilnehmer Dennis Lodi (30). Bereits in Teil 1 von Folge 5, die vorab auf RTL+ veröffentlicht wurde, prallen die beiden Kandidaten mit voller Wucht aufeinander. Es fallen nicht nur heftige Beleidigungen, auch die Stimmung im Haus ist am Kochen – mit Mobbing-Vorwürfen gegen Dennis Lodi und fast handgreiflichen Auseinandersetzungen.
Doch damit ist das Drama längst nicht beendet. Nachdem die brisante Folge gestreamt werden konnte und die Diskussionen auf Social Media hochkochten, meldete sich Silva Gonzalez höchstselbst auf Instagram zu Wort – und zwar nicht gerade diplomatisch. In einer inzwischen gelöschten Story pöbelte er rauchend und offenbar stark alkoholisiert gegen Dennis Lodi. Seine Aussagen überschritten dabei klar die Grenzen des guten Geschmacks: „Dennis heult rum wie ein kleiner Hund. […] Der Dennis ist ‘ne kleine Schw***tel“, ließ Silva verlauten. Besonders pikant: Dennis wurde zudem lallend mit einem massiven Schimpfwort beleidigt.
Empörung auf Instagram: „Nehmt ihm das Handy weg!“
Zwar ist die ursprüngliche Story inzwischen gelöscht, doch wie es im Internet üblich ist, tauchte das kompromittierende Video schnell an anderer Stelle wieder auf. Der Kanal „realitytvportraits“ veröffentlichte die Szene als Reel, woraufhin die Empörung unter den Followern explodierte. Nicht nur Fans, sondern auch Dennis‘ Freundin Tara Tabitha (32) reagierten fassungslos: „Das geht zu weit! Ich bin so sauer, wie kann man nur so sein!“, schrieb sie in die Kommentare, garniert mit wütenden Emojis.
Auch die Community spart nicht mit Kritik. „Oh du meine Güte… kann ihm bitte jemand das Handy wegnehmen!“, fordert ein User. Andere bezweifeln, dass Silva zurechnungsfähig sei: „Ist der besoffen?“ und „Alter. Wie voll ist der?“. Die User zeigen sich schockiert und raten: „Er sollte sich schämen!“
Silva bleibt unbelehrbar – Rechtfertigung statt Entschuldigung
Obwohl die spontane Instagram-Story nun gelöscht ist, bleibt Silva Gonzalez bei seiner Meinung gegenüber Dennis Lodi. In einem weiteren Video-Statement versucht er sich an einer Erklärung, gibt sich aber weitestgehend uneinsichtig. Trotzdem versucht er seine aggressive Wortwahl zu rechtfertigen: „Wenn er meine Frau, mit der ich drei Kinder habe, als Stück Scheiße betitelt, dann muss er sich nicht wundern, wenn ich sage H**ensohn. […] Klar ist das nicht geil, aber wenn er es drauf anlegt, kriegt er es“, erklärte er vor seiner Community.
Silva spielt die Sache offenbar herunter. Sollte Dennis Lodi – wie angekündigt – rechtliche Schritte einleiten, scheint ihn das wenig zu beeindrucken: „Geh doch zu deinem Anwalt. Glaubst du, ich geh dafür in den Knast?“ lacht Silva, der überzeugt ist, dass Dennis nur nicht mit dem Gegenwind umgehen könne.
Kritik an Silvas Verhalten und Alkoholkonsum
Kritik erntet Silva nach seinem Statement weiterhin. Unter dem Video machen zahlreiche Follower ihrem Ärger Luft. Ein User ist überzeugt: „Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Dennis dich oder euch beleidigt hat, sondern das Problem ist dein Alkoholkonsum.“ Andere fordern, dass er keine Storys im betrunkenen Zustand drehen solle. „Besoffen keine Storys machen und das vielleicht Auge in Auge klären“, schreibt ein weiterer Zuschauer treffend.
Ein „Sommerhaus“-Eklat mit Nachspiel
Der heftige Streit im „Sommerhaus der Stars“ zeigt, wie tief persönliche Konflikte in Reality-TV-Formaten gehen können – und wie schnell sie auch im echten Leben und online Wellen schlagen. Der öffentliche Auftritt von Silva Gonzalez sorgt für nachhaltige Diskussionen rund um Alkoholkonsum, Social Media und respektvollen Umgang. Klar ist: In diesem Zoff ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.