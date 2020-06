Silvester Stallone prognostiziert das Ende der Actionfilme

Silvester Stallone ist sich sicher, dass die Tage der guten alten Actionfilme inzwischen gezählt sind - Superhelden-Filme würden ihnen den Rang ablaufen. Der Actionheld, der in dem Blockbuster "The Expendables" kürzlich erneut die Muskeln spielen ließ, und auch für einen zweiten Teil des Franchises vor der Kamera stand, sieht schwarz, wenn er an die Zukunft klassischer Actionfilme denkt.