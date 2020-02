Silvia & Calantha Wollny: Überraschende Wende im Familien-Zoff!

Momentan vergeht kein Tag ohne Schlagzeile über Familie Wollny! Kürzlich krachte es gewaltig zwischen Calantha und Mama Silvia. Der Grund: Calantha wollte mit Tochter Cataleya ausziehen. Doch Silvia war dagegen, meldete ihre Tochter sogar beim Jugendamt. Woraufhin Calantha bitterböse mit Silvia auf Instagram abrechnete. Doch jetzt die überraschende Wende...

Calantha Wollny hat sich mit Mutter Silvia versöhnt

Calantha wohnt mit der kleinen Cataleya wieder bei Silvia. Das verkündet sie jetzt auf . Zu einem Video, dass Silvia beim Rumalbern mit Cataleya zeigt, schreibt Calantha: "Hi ihr Lieben, Man muss im Leben wohl öfters auf die ..... fallen, bis man es selbst merkt. Sorry Leute für den Wirbel. Manchmal steigt einem alles über den Kopf. Aber das Wichtigste ist die Kleine und, dass es ihr gut geht, und ich wieder zu Hause bei meiner Familie bin."

Warum Calantha so ausrastete? "Leider habe ich mich mal wieder beeinflussen lassen von Menschen, die es nicht gut mit mir meinen und seit Jahren versuchen, meine Familie kaputt zu machen."

Silvia Wollny: Nächste Hiobsbotschaft für die Elffach-Mama!

Calantha Wollny muss reichlich Kritik einstecken

Die Fans sehen Calanthas Einsicht jedoch kritisch. "Oh mann... Dann macht doch sowas nicht öffentlich. Was soll man davon halten", "Solche Schritte muss man sich vorher gut überlegen! Du bist kein Kind mehr und das Internet vergisst nie" und "Als Mutter sollte man wissen, was man will und ein Vorbild für sein Kind sein!", lauten nur einige der vielen negativen Kommentare.

