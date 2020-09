Silvia von Schweden: Traurige Beichte!

Wie Silvia nun berichtet, habe sie sich während der Isolation auf Burg Stenhammar extrem alt gefühlt. So erklärt sie in einem Podcast vom 20. September, in dem Silvia für die "Alzheimer Life Foundation" interviewt wurde: "Ich muss sagen, dass ich mich noch nie so viel älter als 70 Jahre gefühlt habe wie jetzt." Doch zum Glück konnten die beiden sich auf die Hilfe eines lieben Nachbarn verlassen: "Wir hatte einen freundlichen Nachbarn, der für uns einkaufte, weil es nur wir zwei waren."