Silvia Wollny: Abnehm-Kracher! So schlank ist sie geworden

Silvia urlaubt derzeit mit ihrer Familie in der Türkei. Doch trotz dem leckeren Hotel-Buffet hat sie einige Kilos verloren. Wie Silvia das geschafft hat? Das RTLzwei-Gesicht ersetzt ab und zu eine Mahlzeit durch einen Diät-Shake. "Das ist echt empfehlenswert", schwärmt die Elffach-Mama - und zeigt stolz ihre neue Figur (das Bild seht ihr bei unseren Kollegen von tvmovie.de). "Ich zieh ja immer mal trotzdem meinen Schlabberlook an und ich finde, dass mein Bauch schon ziemlich weggegangen ist und nach der Waage her auch. Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber mir hilft's."