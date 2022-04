Silvia Wollny: Aus und vorbei! Sie hat genug

Trotzdem nehmen die Hassnachrichten kein Ende. Deshalb will sich Silvia jetzt immer mehr aus dem Netz zurückziehen. Auf einen weiteren Hater-Kommentar auf Instagram antwortete sie: "Deswegen bin ich auch nicht mehr so oft hier, weil vieles unterste Schublade ist." Lässt sich nur hoffen, dass die Fans in Zukunft nicht komplett auf ihr Idol in den sozialen Netzwerken verzichten müssen...

Silvia ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: