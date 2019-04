Familie Wollny ist nicht gerade für Model-Maße bekannt. Die Kult-Familie gönnt sich gerne mal den oder anderen Burger. Doch damit soll jetzt Schluss sein!

Silvia Wollny findet ihre Kinder zu dick

Nach Haralds Herzinfarkt ist nichts mehr wie vorher. Silvias Mann muss in Zukunft extrem auf gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung achten. Und auch die restliche Familie soll mitziehen. "Ich möchte es mit dem Sport und der Ernährungsumstellung so machen, dass so etwas nicht mehr passieren kann, was Harald hat. Die Kinder sollen ganz einfach was tun, denn die haben auch ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen", erzählt die Zwölffach-Mama.

Silvia Wollny: Ein Baby mit 54? Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Schluss mit Fast Food!

Deshalb hat Silvia einen Plan geschmiedet. Die Kinder sollen sich nicht nur gesünder ernähren, sondern auch auf einem Laufband im Wohnzimmer ins Schwitzen kommen. Außerdem will sie einen Familien-Fitnesstrainer einstellen. Bis der gefunden ist, muss erstmal Florian die Rolle übernehmen. "Der Vorschlag von Silvia, dass ich ein Personaltrainer hier in der Familie sein soll, das finde ich sehr gut und das ehrt mich auch. Ich werde den Job ernst nehmen und auch durchziehen", sagt er begeistert. Na dann kann das Wollny-Abspeckprogramm ja starten...