Silvia Wollny: Baby-Glück für die 56-Jährige

Die letzten Wochen waren für Silvia Wollny und ihre Familie mit Höhen und Tiefen verbunden. So war die Großfamilie in gewaltiger Sorge um Sarafina Wollny, da sie kurz vor der Entbindung wegen des Verdachts einer Schwangerschaftsvergiftung in eine Klinik eingewiesen werden musste. Auch der Notkaiserschnitt der bei ihr gemacht werden musste, bereitete Mama Silvia gewaltig Kopfzerbrechen. Doch zum Glück gehören diese dunklen Tage der Vergangenheit an und Silvia kann mittlerweile ihr Oma-Glück in vollen Zügen genießen. So offenbart die Power-Mami jetzt via "Instagram", dass sie sogar schon zwei Spitzname für ihre beiden Lieblinge hat. Wie Silvia nämlich offenbart, nennt sie die beiden Goldstücke "Mai" und "Käfer". Wie niedlich! Ob Silvia uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr zuckersüßen Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!