Silvia Wollny bekommt einen Heiratsantrag von ihrem Harald!

In der Vorschau der neuen Wollny-Staffel, die am 9. März startet, macht Harald seiner Silvia in der Stadt der Liebe einen romantischen Heiratsantrag. Läuten also bald die Hochzeitsglocken?

Wer weiß! Silvias Blick ist bei der Frage noch etwas skeptisch. Ob sie am Ende "Ja" sagt? Das bleibt wohl abzuwarten...