Silvia Wollny: Bitterböse hintergangen!

Wie heißt es so schön: Kleine Kinder, kleine Sorgen - Große Kinder, große Sorgen! Diese Weisheit muss wieder am eigenen Leib erfahren. Denn Tochter Lavinia fällt ihr böse in den Rücken. Knallt es im Hause Wollny?

Silvia Wollny: Traurige Trennung!

Silvia Wollny: Ärger mit Tochter Lavinia

sind mittlerweile in ein neues Haus gezogen - zumindest teilweise. Mama Silvia, Harald und einige Kids leben schon in Ratheim, um sich vor Ort besser um die Baustelle kümmern zu können.

Eine Situation, die vor allem Tochter ausnutzen will. Die feiert ihren 18 Geburtstag und will eine riesen Party steigen lassen. Sehr zum Ärger von Mama Siliva. Die erlaubt ihrem Kind zwar eine Party, doch sie erlaubt ihr maximal fünf Leute einzuladen. Das ist dem Wollny-Spross aber ziemlich egal...

Lavinia Wollny hintergeht ihre Mutter

Statt auf Mama Wollny zu hören, plant Lavinia einfach hinter ihrem Rücken eine große "Abriss-Party". Wenn das mal keinen Ärger gibt!

Kommt die 18-Jährige damit wirklich durch? Oder bekommt Silvia Wollny doch noch Wind von der Sache?

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" am Mittwoch, 12. September 2018, um 20:15 Uhr bei II.