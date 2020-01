Silvia Wollny: Bittere Enttäuschung!

Reddit this

kam in der letzten Folge von " – Eine schrecklich große Familie" überglücklich zurück aus dem Urlaub. Endlich konnte sie ihre kleine Enkelin Anastasia wiedersehen. "Ich habe den kleinen Wurm nur nach der Geburt gesehen. Und dann nur auf Videobotschaften. Wenn man sie dann endlich wieder anfassen kann, ist das natürlich was ganz anderes", freute sie sich. Doch dann traf die 54-Jährige der Schlag!

Silvia Wollny: "Ich war sehr enttäuscht"

Silvia hatte ihre Kinder beauftragt, den Garten zu gestalten. Doch Fehlanzeige! "Es war klar, dass hier, wenn ich aus dem Urlaub komme, zu 90 Prozent alles fertig ist. Was hier bisher ist, hat alles Peter gemacht. Das frage ich mich: Was habt ihr die letzten 12 Tage gemacht? Faul, faul, faul", schimpfte sie. "Ich war sehr enttäuscht. Sie sind nicht aufgestanden und haben gesagt: 'Dann helfen wir jetzt wenigstens'".

Silvia Wollny: Alarmierendes Statement von Harald!

Also legte Silvia selbst Hand an. Unterstützung bekam sie dabei nur von Estefania, Peter und Enkel Justin. Die anderen lagen auf der faulen Haut. Ein Unding für Silvia! Sie war stinksauer, schloss die Faulenzer sogar vom Kuchenessen aus.

Eskalierte der Familienstreit?

Nach einiger Zeit plagte Sylvana das schlechte Gewissen. Sie überzeugte ihre Geschwister, doch noch anzupacken. "Ich will mich auf jeden Fall wieder mit Mama versöhnen. Das geht ja so nicht weiter hier", erklärte die frisch gebackene Mama. Am Ende wurde der Garten mit ihrer Hilfe tatsächlich fertig. Und die Kids überraschten Silvia als Entschuldigung sogar mit einer Garten-Party. Familienfrieden wiederhergestellt!

