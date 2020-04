Reddit this

Silvia Wollny: Bittere Tränen wegen Harald! Sie ist am Ende

Silvia Wollny ist komplett am Ende! Die Sorge um ihren herzkranken Lebenspartner Harald wächst immer mehr.

Das Coronavirus hält die Welt momentan in Atem. Das öffentliche Leben steht so gut wie still. Auch Familie Wollny leidet unter der schwierigen Situation. Besonders, weil Silvias Verlobter Harald nach seinem schweren Herzinfarkt als Risikopatient gilt...

Silvia Wollny: "Ich bete jeden Tag"

Obwohl Silvia sich vor ihren Kindern stark zeigt, plagen sie momentan schlimme Sorgen. "Ich habe immer mehr Angst, weil es immer mehr Leute betrifft. Man weiß bald nicht mehr, wie man mit der Situation umgehen soll", gibt Silvia in der Sendung " - Das Corona-Spezial" zu. "Wenn ich mitkriegen würde, dass einer das hätte und auf der Intensivstation liegen würde, das wäre für mich ein Zusammenbruch. Ich würde daran zu Grunde gehen. Das darf nicht passieren! Ich bete jeden Tag zum lieben Gott." Wenig später kullern bei der sonst so taffen Silvia sogar die Tränen.

Silvia Wollny: Fiese Attacke gegen die Elffach-Mama!

Kreis Heinsberg gilt als Epizentrum

Auch Harald ist sich der Gefahr bewusst. "Die Infektionszahlen im Kreis Heinsberg explodieren gerade! Sowas macht einem Angst. Du sitzt hier im Epizentrum und traust dich noch nicht mal den Müll rauszubringen", erzählt er. Deshalb ist bei Familie Wollny momentan besondere Vorsicht geboten. Niemand verlässt ohne einen guten Grund das Haus. Einkaufen ist nur mit Maske und Handschuhen erlaubt. Anschließend wird sich gründlich die Hände gewaschen. Lässt sich nur hoffen, dass sich die Situation bald beruhigt – und sich keines der 14 Familienmitglieder mit dem Virus ansteckt…

Ist Sarafina endlich schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: