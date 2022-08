Silvia Wollny: Das hält sie wirklich von Lavinias Freund Tim Katzenbauer

An Mama Silvia Wollny muss jeder Kerl erst einmal vorbei. Auch Tim! Und er hat es geschafft. "Tim hat meine kleinen Tests bestanden und ich bin froh, dass Lavinia ihn gefunden hat und er so ein toller Papa für die Kleine ist. Er passt gut zu uns allen", schwärmt die 57-Jährige im Interview mit InTouch Online.

Die Schwangerschaft von Lavinia hat sie aber dann doch überrascht: "Ich muss zugeben, dass ich natürlich überrascht war, gerade weil sie ja auch schon so weit war als sie es erfahren hat, aber ich habe mich sehr für sie und auf mein neues Enkelkind gefreut." Und sie verbringt auch viel Zeit mit der kleinen Familie. "Lavinia und Tim kommen oft in Ratheim vorbei oder wir unternehmen etwas zusammen. Am Anfang habe ich sie noch mehr unterstützt, mittlerweile ist sie perfekt in der Rolle aufgegangen und benötigt gar nicht mehr viele Tipps von mir. Aber ich liebe es, Oma zu sein und möglichst viel Zeit mit all meinen Enkeln und Enkelinnen zu verbringen", so Silvia weiter.

Wie sie es findet, dass die beiden nun auch heiraten wollen? "Ich freue mich sehr für die beiden und meine Tochter, dass sie ihr Glück jetzt endlich perfekt machen können", verrät die Blondine. Und dann wird Tim ganz offiziell ein Teil der Wollny-Familie...

Ihr wollt die neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bereits vor TV-Ausstrahlung sehen? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel streamen.*

Silvia Wollny ist bereits zahlreiche Enkelkinder. Im Video seht ihr alle auf einen Blick: