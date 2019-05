Reddit this

Silvia Wollny: Der Streit mit Jeremy Pascal geht in die nächste Runde!

Seit Jahren zoffen sich Silvia und Jeremy Pascal Wollny! Erst kürzlich veröffentlichte er ein bitterböses Statement auf Facebook. "Meine Mutter hat sich noch nie für ihre Enkel interessiert. Es wissen vielleicht nicht so viele, aber ich habe noch einen Bruder mit zwei Kindern, die hat meine Mutter auch nie interessiert. Mein Kind wird sie NIEMALS kennenlernen! Glaubt mir NIEMALS! Dafür ist diese Frau einfach zu abartig", schrieb er.

Silvia Wollny: "Man hat mir ins Herz gestochen"

Jetzt holt Silvia zum Gegenschlag aus! Ihr Sohn soll sich nicht mehr bei ihr blicken lassen. Sollte er vor ihrem zu Hause stehen, würde sie ihm die Tür vor der Nase zuschlagen. "Man hat nicht nur mir etwas angetan, mir ins Herz gestochen, sondern dem Rest meiner Familie auch", erklärte sie im Interview mit "Promiflash". "Und die Person weiß auch warum. Ich erwähne diese Namen auch gar nicht mehr, weil die aus meinem Leben gestrichen sind und so soll es auch bleiben. Ich glaube, das ist nicht nur bei mir so – das ist beim Rest der Familie auch so."

Silvia Wollny: Schock-Auftritt mit Harald Elsenbast!

Drama um Harald Elsenbast

Der Streit mit Jeremy Pascal ist nicht das einzige, was die Power-Mama derzeit belastet. Ihr Verlobter Harald muss sich immer noch von seinem schweren Herzinfarkt erholen. Er sitzt derzeit sogar im Rollstuhl. Lässt sich nur hoffen, dass es Harald bald endlich besser geht...