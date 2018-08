Silvia Wollny: Die Gerüchte sind wahr!

Reddit this

Die neue Staffel von „Promi “ steht in den Startlöchern. Mehrere ziehen am 17. August in den Container – auch soll dabei sein.

Silvia Wollny ist vor allem durch „ “ bekannt. In „Lecker Schmecker Wollny“ schwingt die Elffach-Mama den Kochlöffel. Nun soll sie tatsächlich zu den Kandidaten bei „ “ gehören, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Dafür soll sie eine Gage von 65.000 Euro erhalten.

Chethrin Schulze ist ebenfalls dabei

Der Sender hat bisher noch keine Kandidaten offiziell verraten, aber schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche über mögliche Namen. Neben Silvia Wollny sollen unter anderem auch Sophia Vegas, -Sieger Alphonso Williams, sowie Johannes Haller dabei sein. Die „Bild“-Zeitung brachte außerdem auch noch ein ganz anderes -Sternchen ins Gespräch: " "-Kandidatin Chethrin Schulze soll ebenfalls ins Haus ziehen.