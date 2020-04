Silvia Wollny: Drama in Ratheim! Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen

Das Coronavirus verlangt uns momentan einiges ab. Besonders schlimm hat es in Deutschland den Kreis Heinsberg getroffen. Auch wohnen in der Gegend. Die "Corona-Zeit - Wie RTLZWEI-Stars jetzt leben" hat die Großfamilie bei ihrem Alltag begleitet...

Silvia Wollny und Tochter Loredana zoffen sich

"Der Coronavirus beschäftigt uns ja schon einige Wochen. Die Kinder haben keine Schule", erklärt Silvia. Deshalb übernimmt sie jetzt die Lehrer-Rolle. Tochter Lordana passt das jedoch überhaupt nicht. Sie will lieber ausschlafen, statt jeden morgen ab 7 Uhr für die Schule zu büffeln. "Wir müssen trotzdem so früh aufstehen", beschwert sie sich. Ein Unding fü Silvia! Ihr platzt der Kragen. "Was willst du denn? Willst du weiterhin schlafen? Willst du weiterhin in dem Zimmer chillen? Ihr habt keine Ferien! Das normale Leben geht für jeden Bürger weiter. Und wenn es in den eigenen vier Wänden ist."

Silvia Wollny will den Alltag beibehalten

Wenig später erklärt die Elffach-Mama, warum ihr klare Regeln momentan so wichtig sind. "Für mich ist es sehr wichtig, dass der Alltag hier bestehen bleibt. Deswegen möchte ich auch nicht, dass die Kinder ausschlafen. Das zerstört einfach den Rhythmus."

Und zumindest ein Familienmitglied ist begeistert vom Hausunterricht. "Wir dürfen nicht wieder in die Schule. Am Anfang war das schlimm, aber jetzt ist es schön. Weil ich habe die beste Lehrerin ever, Omi!", freut sich Enkelin Celina. Wie lange es noch so weitergeht? Das weiß bisher keiner so genau...

