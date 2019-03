Silvia Wollny: Drama um ihr Enkelkind

Erst vor Kurzem ließ Sophie, die Freundin von Jeremy Pascal Wollny, die süße Bombe platzen: Ihr erstes gemeinsames Baby ist da. "Ihr Lieben, das Baby ist schon da und das schon etwas länger. Doch wir möchten es noch genießen und für uns als kleine Familie in vollen Zügen genießen", schrieb sie ganz stolz bei . Aber sie hat auch traurige Neuigkeiten...

Jeremy Pascal Wollny: Jaa, das Baby ist da!

Jeremy Pascal Wollny: Die traurige Wahrheit

Die Geburt ihres Kindes ist sicher der schönste Moment im Leben von Jeremy Pascal Wollny und Sophie. Doch sie teilen dieses Glück nicht mit allen. Wie Sophie nämlich verrät, hat sich keiner der anderen Wollnys zur Geburt gemeldet.

Der Sohn von hat weder Kontakt zu seiner Mutter, noch zu seinem Vater oder seinen zehn Geschwistern. "Weil das eben so der Lauf des Lebens ist und jeder irgendwann seinen Weg geht", begründet Sophie diese Tatsache.

Traurig ist es trotzdem, denn zuletzt wirkte es so, dass sich Mama und Sohn doch wieder annähern...

Jeremy Pascal und Silvia Wollny: Darum gibt es keinen Kontakt

In der Beziehung zwischen Jeremy Pascal und seiner Mama gab es viele Up und Downs. Nach der Trennung von Silvia und Ex-Mann Dieter flüchtete der 22-Jährige zu seinem Vater. Doch er und Silvia haben sich wieder vertragen. Jetzt herrscht offenbar wieder Funkstille. Zu den Gründen äußerte sich seine Freundin Sophie nun bei Instagram: "Ich verbiete Jeremy nichts, wenn er den Kontakt suchen sollte wieder mit seiner Familie, kann er das gerne tun. Es ist jedem selsbt überlassen, was er möchte und was nicht." Ins Details möchte sie jedoch nicht gehen: "Ich glaube, auch wir haben ein bisschen Privates, was man eben nicht nach außen tragen möchte."