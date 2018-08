Silvia Wollny: Drama um Tochter Estefania

Reddit this

Wie heißt es so schön? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Davon kann auch ein Lied schreiben. Die hat gerade nämlich mächtig Ärger mit Tochter Estefania!

Silvia Wollny sorgt sich um Tochter Estefania!

ist gerade 13 Jahre als und steckt mitten in der Pubertät. Und in dem Alter probieren die Teenies gerne einiges aus. Estefania hat beispielsweise Rap-Musik für sich entdeckt - sehr zum Ärger von Mama Silvia.

Die 53-Jährige hat Angst, dass die Musik mit den oft fragwürdigen Texten einen schlechten Einfluss auf ihr Kind hat.

"Das ist für mich keine Musik. Ich bin schockiert, da fehlen mir wirklich die Worte. Unterste Schublade ist das", vertraut sie sich Harald an. "Da hört die Lavinia solche Musik und steckt da die Estefania mit an. Jetzt kommt als nächstes noch die kleine Loredana und rappt hier so durch die Gegend. Wo sind nur meine Mädchen geblieben?"

Silvia Wollny will Estefania nicht auf das Konzert lassen!

Die Situation eskaliert noch mehr, als Estefania erklärt, dass sie auf ein Konzert gehen will. Ein Schock für Silvia Wollny, die stur dagegen ist! "Das regt mich so auf, Mama. Alle dürfen da hin, nur ich nicht. Ich hab da keinen Bock drauf", so Estefania wütend. Ob die beiden die Wogen noch glätten können?

