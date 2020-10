Silvia Wollny: Drama ums Geld! Sie zieht Konsequenzen

Plötzlich flattert nämlich eine Rechnung ins Haus der Wollnys. Sie müssen über 6000 Euro Strom nachzahlen. Puh, was für eine Summe!

Aber bei so vielen Leuten im Haushalt sammelt sich eben einiges an. Hier brennt das Licht, da läuft der Fernseher.....

"Ich muss über 6000 Euro nachzahlen, Leute", schreit Silvia ihre Kids an. und zieht bittere Konsequenzen.

Die 55-Jährige beginnt alle Stecker zu ziehen und schaltet schließlich den ganzen Strom aus. Das soll den Kindern eine Lehre sein. Und die sind ganz schön sauer. "So unnötig, lass den Strom doch einfach an", ärgert sich zum Beispiel Estefania. Aber ob sie daraus was lernen?