Silvia Wollny: Jetzt spricht sie Klartext! So schlecht ging es Harald wirklich!

Oh je, das sind defintiv keine schönen Nachrichten von Silvia Wollny...

Eigentlich hätte momentan jeden Grund zur Freude, schließlich hielt ihr Lebensgefährte Harald erst kürzlich um ihre Hand an. Doch nun das Traurige. Im gemeinsamen Familienurlaub Ende Oktober kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, Harald erlitt einen Herzinfarkt und liegt dadurch immer noch auf der Intensivstation. Wie schlecht es dem "Ersatz-Papa" dabei allerdings wirklich geht, erklärt Silvia jetzt...

Silvia Wollny: Erschütternder Rückfall!

Silvia Wollny wendet sich an ihre Fans

Wie Silvia nun via " " berichtet, ging es Harald nach dem Herzinfarkt schlechter, als viele vermuteten. So berichtet sie: " (...) Harald hat richtig Glück gehabt, diese Art von Herzinfarkt überleben von 100 Prozent nur zwei Prozent. Wir sind froh und dankbar darüber, dass er es überlebt hat (...)." Ehrliche Worte, die zeigen: Um Harald stand es überhaupt nicht gut. Ein Glück, dass Silvia ihre Fans in dieser schlimmen Situation beistehen...

Silvias Fans sind für sie da

Das sich Silvia absolut auf ihre treuen Follower verlassen kann, wird vor allem anhand der Post-Kommentare deutlich. So heißt es: "Von Herzen gute Besserung für Harald und alles liebe und gute für euch alle. Ihr schafft das gemeinsam seid ihr Stark." sowie "Gute Besserung für Harald und euch allen ganz viel Glück und Kraft ihr seid klasse". Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Ist zu hoffen, dass es Harald bald wieder besser geht...