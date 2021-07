Silvia Wollny: Dramatischer Hilferuf!

Klar, dass das an Silvia spurlos vorbei geht. "Es ist einfach unfassbar traurig, was die letzten Tage passiert ist! Ich bin einfach nur sprachlos und weiß nicht, was ich dazu sagen soll", schreibt sie auf Instagram. Zwar sind die Wollnys selbst nicht so schlimm betroffen, doch trotzdem sitzen sie nicht tatenlos daneben. "Wir waren auch die ganze Nacht unterwegs gewesen und haben Leuten aus der Nachbarschaft geholfen", erzählt die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin sichtlich ergriffen. "Wir versuchen mit unseren Kräften zu helfen oder Dinge wie Wolldecken, Pullover und Jacken zu geben." Am Ende des Videos kullern sogar die Tränen.