Silvia Wollny: ENDLICH! Neues Update von Harald!

Darauf haben alle Wollny-Fans schon so SEHNSÜCHTIG gewartet! In einer überraschenden Beichte gibt Silvia nun ein neues Gesundheits-Update zu ihrem Harald!

Die Nachricht war ein Schock für alle Wollny-Fans! Im vergangen Jahr meldete sich Silvia zu Wort und berichtete, dass ihr Verlobter Harald unter schlimmen Herzproblemen leidet. Sein Gesundheitszustand: Kritisch! Aber wie steht es aktuell um Haralds Gesundheit?

Die Fans von Silvia Wollny sind besorgt

Via " " teilt Silva nun einen Clip, der einen Einblick in den verrückten Wollny-Alltag gibt. Doch obwohl Silvia ihren Harald darin mit keinem Wort erwähnt, haben ihre Fans nur eine Frage: "Wie geht es Harald?" So kommentieren sie: "Hallo Silvia kannst du bald ein Update von Harald geben geht es ihm besser? Ist er wieder zu Hause?" sowie "Ja es wäre schön mal ein paar Worte über Harald zu erfahren wie es ihm geht, wir drücken alle immer noch die Daumen." Ehrliche Worte, die zeigen: Die Fan-Sorge ist groß! Doch wie geht es Harald?

Silvia Wollny verrät: So geht es Harald!

Wie Silvia verrät, geht es Harald wohl schon wieder etwas besser. Vollständig gesund scheint er jedoch immer noch nicht zu sein. So erläutert sie: "Hallo ihr Lieben dem Harald geht es den Umständen entsprechend wir wollen mal hoffen, dass es bald alles gut wird." Wo sich Harald gerade befindet, wollte Silvia nicht verraten. Wir drücken der Power-Mami jedenfalls die Daumen, dass sie diese schwere Zeit gut übersteht!