Silvia Wollny: Enthüllt! Das sagt sie zu Calanthas Vorwürfen

Bei Familie Wollny hängt der Haussegen gewaltig schief! Die 19-jährige Calantha hat sich heftig mit Mutter Silvia gestritten. Der Grund: Sie wollte mit Tochter Cataleya ein eigenständiges Leben beginnen. Doch als Silvia davon erfuhr, krachte es gewaltig. "Mama hat mitbekommen, dass ich ausziehen möchte. Da hat sie dann gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird", berichtete Calantha in ihrer -Story. Vor einer Woche hat Silvia ihre Tochter dann tatsächlich beim Jugendamt gemeldet. Calantha wohnt seitdem bei einem Freund, darf die kleine Cataleya nicht zu sich nehmen. So die Version von Calantha. Doch ist das die ganze Wahrheit?

Das stand in dem gelöschten Post von Silvia Wollny

Kurz nachdem Calantha ihren Wut-Post veröffentlichte, meldete sich Silvia via Instagram zu Wort. "Bei uns trudeln gerade ganz viele Nachrichten ein bezüglich des Postings von Calantha! Bitte habt Verständnis dafür, dass wir uns dazu nicht äußern werden. Zum Schutz der Kleinen!", schrieb sie an ihre Fans. Was genau passiert ist, werden wir wohl erstmal nicht erfahren. Mittlerweile hat Silvia ihren Post wieder gelöscht - und hüllt sich in Schweigen...

Diese Worte veröffenlichte Silvia Wollny für ihre Fans

