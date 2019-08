Silvia Wollny: Erneutes Krankheits-Drama um ihren Verlobten Harald!

Oh je! Traurige Nachrichten von Silvia Wollny und ihrem Verlobten Harald! Obwohl es so aussah, dass sich Harald gesundheitlich auf dem Weg der Besserung befindet, wendet sich Silvia nun mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit...

Es wird nicht ruhig bei und ihrer Familie! Erst vor einigen Monaten erschütterte die Meldung die Runde, dass Harald einen schlimmen Herzinfarkt erlitt. Zuletzt machte es jedoch den Anschein, dass sich der Wollny-Ersatz-Papa auf dem Weg der Besserung befindet. Doch nun der Schock...

Harald führte Sarafina zum Altar

Vor knapp einem Monat gaben sich Sarafina Wollny und Peter Heck in einer Traumzeremonie das Jawort. Vor allem die Tatsache, dass Harald die Tochter von Silvia Wollny zum Traualtar führte, war für alle Fans der Familie eine echte Sensation. Schließlich zeigte dies, dass Harald endlich wieder fit ist. Doch der Schein trügt! Dies berichtet nun zumindest Mama Silvia Wollny...

Silvia Wollny ist in großer Sorge!

Wie Silvia nun gegenüber "Bunte" erklärt, ist Harald immer noch nicht über den Berg! So verrät sie: "Dem Harald geht es den Umständen entsprechend, denn er hat eine Herzleistung von 20 Prozent. Aber für uns zählt, dass er ist und man kann auf Menschen Rücksicht nehmen, die Einschränkungen haben." Oh je! Ebenfalls fügt sie hinzu: "Er kann am normalen Leben teilnehmen, nur nicht so wie früher, sondern mit Einschränkungen. Auch äußerlich sieht er gut aus, nur innen drinnen sieht man nicht, was kaputt ist."

Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Harald schon bald wieder bessergeht und bei Silvia und ihrer Familie wieder etwas Ruhe einkehrt!

